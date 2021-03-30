Сделай паузу и подними себе настроение: подборка веселых анекдотов

Я не ем сладкого, жареного и жирного, лишь рис, овощи и курочка. Почему? Чтоб организм мой был здоровым и мог вместить побольше алкоголя.2.
Опыт показывает, что слова "Привести голову в порядок", мужчины и женщины понимают абсолютно по-разному.
– Доктор, а платная операция крайне необходима?
– Ну, разумеется, необходима. Посудите сами, без этой операции в Альпах на лыжах не покатаешься.
– Да не нужны мне ни лыжи, ни Альпы.
– Голубчик, речь вовсе не о вас.
— Простите, святой отец, ибо я согрешил. В прошлую пятницу я переспал с мужчиной.
— И не перезвонил.
— Что?
— Что?
В семье был только один стакан, поэтому муж переставал пить, только когда жена лепила пельмени.