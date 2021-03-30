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Сохраняйте позитив: подборка забавных анекдотов на вечер

Сохраняйте позитив: подборка забавных анекдотов на вечер
Обновлено 17:31 Сегодня Телеграф

На работе в кабинете из четырёх работающих все четверо холостяки, зашла сегодня женщина из цеха, оглядела нас и выдала: женить вас всех срочно нужно, а то сидите жизни радуетесь!

— Я настолько старый, что помню когда ватсап был платный)

— Тоже мне старый) я вот помню когда мы покупали шестизначные номера на аську)

— Салаги! Вот я вообще помню времена, когда стоял в очереди на подключение домашнего телефона!

— Сижу один в парке на скамейке, наслаждаюсь тишиной, свежим воздухом. Вдруг подходит какой-то мужик и садится рядом. Я ему: "Деньги принес? ". Вы бы видели, как он рванул от меня!

Учитель: 'Те, кто будет учиться на 5 и 4 попадут в рай, а те, кто на 3 и 2 — в ад'. Голос с задней парты: 'А живыми закончить школу шансы есть?'

Сделай паузу и подними себе настроение: подборка веселых анекдотов

— Петрович, я тебя в сотый раз прошу: не называй меня своим половым партнером! Мы с тобой — паркетоукладчики!

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 220

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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