Лекарство от грусти: уморительные анекдоты на утро

Ввели в РЖД раздельные вагоны для мужчин и женщин. Картина: Входит мужик в купе, а там другие три мужика сидят. — Не понял! — удивляется мужик. — Что, тоже в женское купе билет брал? — ухмыляются трое.

Не люблю, когда на собеседовании, коварно прищурясь, спрашивают: — А почему вы ушли с предыдущего места работы? Вчера на собеседовании, как бы невзначай, задала встречный вопрос: — А почему прежний работник уволился с вашей обалденной должности? Ощущение понравилось, всем соискателям работы рекомендую...

Завела кота... Теперь удивляюсь: он вечно топчется у холодильника, с жутко деловым видом валяется на диване, гуляет по бабам, иногда орет, не любит моих подруг и страшно боится пылесоса... Вот честное слово, такое ощущение, что я снова замуж вышла!

Самурай отличается от хирурга тем, что разрезая живот, он знает для чего это делает.

Мои сверлящие и долбящие соседи были совершенно уверены, что их не настигнет кара Божья, пока я не купил сыну электрогитару.