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Среда, 31.03.2021
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Разбавьте вечер яркими красками: веселая подборка анекдотов

Разбавьте вечер яркими красками: веселая подборка анекдотов
Обновлено 16:53 Сегодня Телеграф

Едем в поезде в купе. Я, две подруги и "левый" пьяненький мужичок лет 45. Сели, вещи раскидали, уткнулись в телефоны. Я пишу друзьям, прощаюсь. Одна подруга тоже, другая - читает книжку электронную. Мужик долго нас изучал, захотел тоже что-нибудь почитать. Достал свой билет, взял в руку как телефон и читал его. 10 минут. Потом убрал, сказал: "Никто не пишет", – и лёг спать.

Прислали системный блок в ремонт. В сопроводительном листе заявлен дефект: "Запах Гарри".

То, что у меня мания величия, не означает, что я не самый лучший.

Мы конечно смеемся над чаем и печеньками в вакансиях, но однажды я собеседовал парня который работал в конторе где сотрудники платили за воду из кулера.

Да будет смех: подборка уморительных анекдотов

- Почему хрустит снег?

- Просто у снежинок ломаются позвоночники!

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 413

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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