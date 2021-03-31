Разбавьте вечер яркими красками: веселая подборка анекдотов

Едем в поезде в купе. Я, две подруги и "левый" пьяненький мужичок лет 45. Сели, вещи раскидали, уткнулись в телефоны. Я пишу друзьям, прощаюсь. Одна подруга тоже, другая - читает книжку электронную. Мужик долго нас изучал, захотел тоже что-нибудь почитать. Достал свой билет, взял в руку как телефон и читал его. 10 минут. Потом убрал, сказал: "Никто не пишет", – и лёг спать.

Прислали системный блок в ремонт. В сопроводительном листе заявлен дефект: "Запах Гарри".

То, что у меня мания величия, не означает, что я не самый лучший.

Мы конечно смеемся над чаем и печеньками в вакансиях, но однажды я собеседовал парня который работал в конторе где сотрудники платили за воду из кулера.

- Почему хрустит снег?

- Просто у снежинок ломаются позвоночники!