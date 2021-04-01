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Четверг, 01.04.2021
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А у вас спина белая: самые смешные анекдоты на утро

А у вас спина белая: самые смешные анекдоты на утро
06:00 Сегодня Телеграф

В супермаркете два парня выбирают пиво. Выбрали чешское пиво "Козел", подошли к кассе и говорят:

- Два козла.

Кассирша:

- Я вижу.

Вот и настала та прекрасная пора, когда рядом на остановке стоят мужик в зимней куртке и парень в джинсовой куртке, и каждый из них думает, глядя на другого - и почему бы этому дебилу не одеться по погоде?

Похоже стареть начинаю, алкоголь кажется крепким, без шапки холодно, на каблуках неудобно, сон стал чутким, а дома вообще лучше, чем в гостях.

Учитель в классе:

- А теперь дети, я задаю вопрос, а вы отвечаете очень быстро. Сколько будет 2 плюс 8?

Весь класс:

- Очень быстро!

Разбавьте вечер яркими красками: веселая подборка анекдотов

Иногда взаимопонимание, достигнутое ночью, по утру рассеивается, оставляя после себя тяжелое похмелье.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 201

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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