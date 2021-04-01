С 1 апреля! Улыбайтесь, Господа! Уморительные шутки в День смеха

Вовочка вбегает в комнату мамы:
- Мама! Мама! Папа повесился!
- Где?
- В спальне! Вбегает в спальню, никого нет. А Вовочка со смехом:
- С 1 апреля мама, он на кухне висит.
- У вас рак, вам осталось жить полгода.
- О боже мой, это правда, доктор?!
- Да шучу я, с 1 апреля вас! Какие полгода, от силы месяц...
- Почему налоговую декларацию ты подаешь всегда 1 апреля?
- Чтобы потом, в случае чего, можно было сказать, что это была шутка.
Решил пошутить на 1 апреля. Поставил на ноутбуке жены фоновый рисунок - скриншот ее страницы на фейсбуке.
Боже, как она потом бедная мучилась, долго нажимая крестик в правом углу...
Хорошо тем, у кого свадьба была 1 апреля. При разводе всегда можно будет сказать, что это была всего лишь шутка.