С 1 апреля! Улыбайтесь, Господа! Уморительные шутки в День смеха

Вовочка вбегает в комнату мамы:

- Мама! Мама! Папа повесился!

- Где?

- В спальне! Вбегает в спальню, никого нет. А Вовочка со смехом:

- С 1 апреля мама, он на кухне висит.

- У вас рак, вам осталось жить полгода.

- О боже мой, это правда, доктор?!

- Да шучу я, с 1 апреля вас! Какие полгода, от силы месяц...

- Почему налоговую декларацию ты подаешь всегда 1 апреля?

- Чтобы потом, в случае чего, можно было сказать, что это была шутка.

Решил пошутить на 1 апреля. Поставил на ноутбуке жены фоновый рисунок - скриншот ее страницы на фейсбуке.

Боже, как она потом бедная мучилась, долго нажимая крестик в правом углу...

Хорошо тем, у кого свадьба была 1 апреля. При разводе всегда можно будет сказать, что это была всего лишь шутка.