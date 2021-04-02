Волна позитива на день: новые шуточки

Сидит нарик, только накурился, звонок в дверь, смотрит, а там полицейский. Спрашивает:

- Кто там?

- Полиция, откройте!

- А никого нет дома.

- А почему у Вас свет в окне горит?

- А я сейчас выключу.

Пара на сеновале. Девушка пытается натянуть сарафан обратно, парень, лежа на спине, вертит в зубах соломинку.

- Вась, а ты до меня за кем-нибудь ухаживал?

- Да, на ферме за скотиной. Но это так, без любви...

Стадии принятия остеохондроза:

- Отрицание.

- Фастум-гель.

- Аппликатор Кузнецова.

- Депрессия.

- Йога с Ютуба.

Случай на остановке:

- Девушка, не подскажете, который час?

- Нет.

- Жаль, я клевый в постели...

- Шеф, отвезешь мою тещу на дачу?

- Двести гривен.

- Вот 500, вези!

- А сдачи?

- С дачи не надо!