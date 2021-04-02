Волна позитива на день: новые шуточки

Сидит нарик, только накурился, звонок в дверь, смотрит, а там полицейский. Спрашивает:
- Кто там?
- Полиция, откройте!
- А никого нет дома.
- А почему у Вас свет в окне горит?
- А я сейчас выключу.
Пара на сеновале. Девушка пытается натянуть сарафан обратно, парень, лежа на спине, вертит в зубах соломинку.
- Вась, а ты до меня за кем-нибудь ухаживал?
- Да, на ферме за скотиной. Но это так, без любви...
Стадии принятия остеохондроза:
- Отрицание.
- Фастум-гель.
- Аппликатор Кузнецова.
- Депрессия.
- Йога с Ютуба.
Случай на остановке:
- Девушка, не подскажете, который час?
- Нет.
- Жаль, я клевый в постели...
- Шеф, отвезешь мою тещу на дачу?
- Двести гривен.
- Вот 500, вези!
- А сдачи?
- С дачи не надо!