Много смеха в пятничный вечер: анекдоты, которые развеселят

Робот отлично пылесосит и протирает пол, осталось прошить его, чтобы он в конце влажной уборки говорил: "Куда по помытому?!".
Учитель дал тему для сочинения:
- Составьте рассказ, употребив названия всех дней недели.
Вовочка написал: "В воскресенье папа отправился на охоту. Он принес такого огромного зайца, что мы его ели в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и еще осталось на субботу".
В Лондоне разговаривают двое мужчин:
- Как ваша фамилия?
- Шекспир.
- О, эта фамилия хорошо известна.
- Еще бы! Я двадцать лет разношу почту в этом районе.
Мужчина в ночном поезде, в купе лег спать, крепко заснул и храпит. Женщина в соседнем купе всю ночь стучала в стенку, пытаясь его разбудить.
Утром мужик заходит к женщине в соседнее купе и говорит:
- Мадам, примите мои искренние извинения, но я так устал, что не смог прийти.
Знаете, почему поросята и коровы на упаковках сосисок и колбас так радостно улыбаются? Потому что знают - их там нет.