Много смеха в пятничный вечер: анекдоты, которые развеселят

Робот отлично пылесосит и протирает пол, осталось прошить его, чтобы он в конце влажной уборки говорил: "Куда по помытому?!".

Учитель дал тему для сочинения:

- Составьте рассказ, употребив названия всех дней недели.

Вовочка написал: "В воскресенье папа отправился на охоту. Он принес такого огромного зайца, что мы его ели в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и еще осталось на субботу".

В Лондоне разговаривают двое мужчин:

- Как ваша фамилия?

- Шекспир.

- О, эта фамилия хорошо известна.

- Еще бы! Я двадцать лет разношу почту в этом районе.

Мужчина в ночном поезде, в купе лег спать, крепко заснул и храпит. Женщина в соседнем купе всю ночь стучала в стенку, пытаясь его разбудить.

Утром мужик заходит к женщине в соседнее купе и говорит:

- Мадам, примите мои искренние извинения, но я так устал, что не смог прийти.

Знаете, почему поросята и коровы на упаковках сосисок и колбас так радостно улыбаются? Потому что знают - их там нет.