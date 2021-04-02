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Пятница, 02.04.2021
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Много смеха в пятничный вечер: анекдоты, которые развеселят

Много смеха в пятничный вечер: анекдоты, которые развеселят
Обновлено 17:24 Сегодня Телеграф

Робот отлично пылесосит и протирает пол, осталось прошить его, чтобы он в конце влажной уборки говорил: "Куда по помытому?!".

Учитель дал тему для сочинения:

- Составьте рассказ, употребив названия всех дней недели.

Вовочка написал: "В воскресенье папа отправился на охоту. Он принес такого огромного зайца, что мы его ели в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и еще осталось на субботу".

В Лондоне разговаривают двое мужчин:

- Как ваша фамилия?

- Шекспир.

- О, эта фамилия хорошо известна.

- Еще бы! Я двадцать лет разношу почту в этом районе.

Мужчина в ночном поезде, в купе лег спать, крепко заснул и храпит. Женщина в соседнем купе всю ночь стучала в стенку, пытаясь его разбудить.

Утром мужик заходит к женщине в соседнее купе и говорит:

- Мадам, примите мои искренние извинения, но я так устал, что не смог прийти.

Волна позитива на день: новые шуточки

Знаете, почему поросята и коровы на упаковках сосисок и колбас так радостно улыбаются? Потому что знают - их там нет.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 199

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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