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Суббота, 03.04.2021
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Все хорошее начинается с улыбки: утренние анекдоты

Все хорошее начинается с улыбки: утренние анекдоты
06:00 Сегодня Телеграф

- Хочу себе двойника!

- Ты думаешь, твой двойник будет за тебя на работу ходить?! Вы же вдвоем пьяные будете валяться и орать: "Хочу тройника!".

- Я не подкаблучник! Что захочу, то и делаю! Понял!?

- Ну и что ты делать будешь сегодня вечером?

- А что захочу! Может сначала полы помою, а может посуду помою!

Пятнадцать лет я с сослуживцами говорил, что начальники тупые дебилы, и вот, наконец, я сам стал начальником.

И теперь меня не покидает мысль, каким образом мои прежние боссы управляли этим стадом баранов и никого не убили.

- Я знаю вас достаточно и с уверенностью могу сказать: более чистого и святого человека я не встречал. Господь все видит и я уверен, что вам уготовано место в раю среди самых великих праведников.

- Спасибо, вы умеете утешить перед операцией, доктор.

Много смеха в пятничный вечер: анекдоты, которые развеселят

- Девушка, а девушка, а сколько вам лет?

- "Мишки Гамми" смотрел?

- Нет, а кто это?

- А я смотрела...

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 153

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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