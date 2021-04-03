Если вам грустно, мы пошутим искусно: подборка веселых анекдотов

Муж приходит домой, подходит к копошащейся на кухне жене и обнимает ее сзади.
Жена:
- Милый, у меня руки жирные...
- А ты худей!
Заболел у меня хомячок. Побежал в аптеку, купил лекарство. Оказалось, бракованное. Хомячок выпил, и через полчаса скончался. А вот с тещей этот фокус почему-то не работает.
- Я придумал, как разрулить экономический кризис. Мы должны повесить все долги в мире на одного человека, а затем убить его.
- Чувак, ты только что придумал Христианство.
- Эту таблетку принимать сразу же после еды, а эту прямо перед сном.
- Стало быть, одновременно?
- Вань, завтра годовщина нашей свадьбы. Давай свинью зарежем.
- Свинья то тут причем, вообще нас Коля познакомил.