Если вам грустно, мы пошутим искусно: подборка веселых анекдотов

Муж приходит домой, подходит к копошащейся на кухне жене и обнимает ее сзади.

Жена:

- Милый, у меня руки жирные...

- А ты худей!

Заболел у меня хомячок. Побежал в аптеку, купил лекарство. Оказалось, бракованное. Хомячок выпил, и через полчаса скончался. А вот с тещей этот фокус почему-то не работает.

- Я придумал, как разрулить экономический кризис. Мы должны повесить все долги в мире на одного человека, а затем убить его.

- Чувак, ты только что придумал Христианство.

- Эту таблетку принимать сразу же после еды, а эту прямо перед сном.

- Стало быть, одновременно?

- Вань, завтра годовщина нашей свадьбы. Давай свинью зарежем.

- Свинья то тут причем, вообще нас Коля познакомил.