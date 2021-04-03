Ты - не ты, когда грустишь: свежие вечерние анекдоты

В достижении успеха упорным трудом нет ничего впечатляющего. Это работа с готовым рецептом: вкладываешь ресурсы - получаешь результат.

Моя же цель: достичь успеха ничего не делая. В этом будет новизна. Это будет впечатляюще.

Семейная жизнь - это когда ты стараешься напоить супругу не для того, чтобы затащить ее в постель, а чтобы спокойно посидеть в интернете.

- Мама, а почему братика аист вам принес, а меня в капусте нашли?

- Не донес тебя аист..

В аптеку заглянула женщина, спрашивает:

- Подскажите пожалуйста, а что лучше для мужчины: валидольчик или валерьяночка?

- А диагноз какой?

- Новые сапожки за 1500$...

Пьяный в метро кладет голову на плечо рядом сидящей девушке. Она:

- Может быть, вы на меня еще и ляжете?

- Ну-ну, размечталась!