Ты - не ты, когда грустишь: свежие вечерние анекдоты

В достижении успеха упорным трудом нет ничего впечатляющего. Это работа с готовым рецептом: вкладываешь ресурсы - получаешь результат.
Моя же цель: достичь успеха ничего не делая. В этом будет новизна. Это будет впечатляюще.
Семейная жизнь - это когда ты стараешься напоить супругу не для того, чтобы затащить ее в постель, а чтобы спокойно посидеть в интернете.
- Мама, а почему братика аист вам принес, а меня в капусте нашли?
- Не донес тебя аист..
В аптеку заглянула женщина, спрашивает:
- Подскажите пожалуйста, а что лучше для мужчины: валидольчик или валерьяночка?
- А диагноз какой?
- Новые сапожки за 1500$...
Пьяный в метро кладет голову на плечо рядом сидящей девушке. Она:
- Может быть, вы на меня еще и ляжете?
- Ну-ну, размечталась!