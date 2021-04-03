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Суббота, 03.04.2021
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Ты - не ты, когда грустишь: свежие вечерние анекдоты

Ты - не ты, когда грустишь: свежие вечерние анекдоты
Обновлено 17:23 Сегодня Телеграф

В достижении успеха упорным трудом нет ничего впечатляющего. Это работа с готовым рецептом: вкладываешь ресурсы - получаешь результат.

Моя же цель: достичь успеха ничего не делая. В этом будет новизна. Это будет впечатляюще.

Семейная жизнь - это когда ты стараешься напоить супругу не для того, чтобы затащить ее в постель, а чтобы спокойно посидеть в интернете.

- Мама, а почему братика аист вам принес, а меня в капусте нашли?

- Не донес тебя аист..

В аптеку заглянула женщина, спрашивает:

- Подскажите пожалуйста, а что лучше для мужчины: валидольчик или валерьяночка?

- А диагноз какой?

- Новые сапожки за 1500$...

Если вам грустно, мы пошутим искусно: подборка веселых анекдотов

Пьяный в метро кладет голову на плечо рядом сидящей девушке. Она:

- Может быть, вы на меня еще и ляжете?

- Ну-ну, размечталась!

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 130

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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