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Воскресенье, 04.04.2021
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Начните утро правильно: коллекция юморных анекдотов для отличного настроения

Начните утро правильно: коллекция юморных анекдотов для отличного настроения
06:00 Сегодня Телеграф

Не могу понять, вот почему, когда смотришь фильм - хочется, чтобы быстрее кончилась болтовня и началось действие, а когда читаешь книгу - ждешь, когда начнутся диалоги.

- Жена так следит за порядком в доме, что уже не могу больше этого выдержать!

- Послушай, это же превосходно!

- А ты представь себе, что встаешь ночью и идешь попить воды, а когда возвращаешься, то постель уже убрана.

- А иди-ка ты в жопу!

- Я туда не помещусь.

- Это еще почему?

- Потому, что там уже - твоя голова!

Зашли в кафе. Столы не убраны. Подозвали официантку. Спрашиваю:

- А прибраться можно?

- Прибирайте!

Ты - не ты, когда грустишь: свежие вечерние анекдоты

Призывник на медкомиссии при проверке зрения не смог прочитать буквы в таблице за исключением самых крупных. Тем не менее, к его удивлению, доктор сказал:

- Годен!

- Но для чего?

- Для ближнего боя.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 89

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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