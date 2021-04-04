Начните утро правильно: коллекция юморных анекдотов для отличного настроения

Не могу понять, вот почему, когда смотришь фильм - хочется, чтобы быстрее кончилась болтовня и началось действие, а когда читаешь книгу - ждешь, когда начнутся диалоги.
- Жена так следит за порядком в доме, что уже не могу больше этого выдержать!
- Послушай, это же превосходно!
- А ты представь себе, что встаешь ночью и идешь попить воды, а когда возвращаешься, то постель уже убрана.
- А иди-ка ты в жопу!
- Я туда не помещусь.
- Это еще почему?
- Потому, что там уже - твоя голова!
Зашли в кафе. Столы не убраны. Подозвали официантку. Спрашиваю:
- А прибраться можно?
- Прибирайте!
Призывник на медкомиссии при проверке зрения не смог прочитать буквы в таблице за исключением самых крупных. Тем не менее, к его удивлению, доктор сказал:
- Годен!
- Но для чего?
- Для ближнего боя.