Настроение - выше крыши: новые анекдоты на день

Африканского спортсмена дисквалифицировали за употребление спортсмена, употреблявшего допинг.

Вчера перед концертом Николай Басков так сильно ругался с уборщицей, что сорвал голос. К счастью, этого никто не заметил, и концерт прошел замечательно.

Все, нас отпустили с работы, на 4 недели в целях профилактики, выплатили по 3 зарплаты на медикаменты и витамины, добавили 4 дня отпуска, раздали всем по мобильнику от фирмы для ведения переговоров... А потом я проснулся.

- Елена и Александр! Примите этот конверт в качестве свадебного подарка!

- О! Какой тяжеленький!

- Конечно! Там же утюг.

- Зачем ты притащил ко мне дохлую собаку?

- Разве мне нужен повод, чтобы побаловать свою красавицу?