Настроение - выше крыши: новые анекдоты на день

Африканского спортсмена дисквалифицировали за употребление спортсмена, употреблявшего допинг.
Вчера перед концертом Николай Басков так сильно ругался с уборщицей, что сорвал голос. К счастью, этого никто не заметил, и концерт прошел замечательно.
Все, нас отпустили с работы, на 4 недели в целях профилактики, выплатили по 3 зарплаты на медикаменты и витамины, добавили 4 дня отпуска, раздали всем по мобильнику от фирмы для ведения переговоров... А потом я проснулся.
- Елена и Александр! Примите этот конверт в качестве свадебного подарка!
- О! Какой тяжеленький!
- Конечно! Там же утюг.
- Зачем ты притащил ко мне дохлую собаку?
- Разве мне нужен повод, чтобы побаловать свою красавицу?