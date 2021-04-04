Скачать
Воскресенье, 04.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Подкуп против админресурса? Что показали скандальные выборы на 87 округе и почему это еще не конец
Подкуп против админресурса? Что показали скандальные выборы на 87 округе и почему это еще не конец
В Украине снизилось число новых случаев COVID-19, но выросло число госпитализированных: статистика 4 апреля
В Украине снизилось число новых случаев COVID-19, но выросло число госпитализированных: статистика 4 апреля
Окружение подталкивает Путина к новой войне с Украиной, надеясь таким образом от него избавиться, - профессор Соловей
Окружение подталкивает Путина к новой войне с Украиной, надеясь таким образом от него избавиться, - профессор Соловей
Врач посоветовала заняться делами и выгнала из кабинета: киевлянка рассказала о неудачном визите в клинику
Врач посоветовала заняться делами и выгнала из кабинета: киевлянка рассказала о неудачном визите в клинику

Настроение - выше крыши: новые анекдоты на день

Настроение - выше крыши: новые анекдоты на день
Обновлено 11:05 Сегодня Телеграф

Африканского спортсмена дисквалифицировали за употребление спортсмена, употреблявшего допинг.

Вчера перед концертом Николай Басков так сильно ругался с уборщицей, что сорвал голос. К счастью, этого никто не заметил, и концерт прошел замечательно.

Все, нас отпустили с работы, на 4 недели в целях профилактики, выплатили по 3 зарплаты на медикаменты и витамины, добавили 4 дня отпуска, раздали всем по мобильнику от фирмы для ведения переговоров... А потом я проснулся.

- Елена и Александр! Примите этот конверт в качестве свадебного подарка!

- О! Какой тяжеленький!

- Конечно! Там же утюг.

Начните утро правильно: коллекция юморных анекдотов для отличного настроения

- Зачем ты притащил ко мне дохлую собаку?

- Разве мне нужен повод, чтобы побаловать свою красавицу?

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 494

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дуа Липа разделась ради искусства (фото)
02 "Россия не хочет мира": Кравчук назвал единственный способ прекратить агрессию Путина
03 На границе с Украиной были замечены колонны военных грузовиков РФ с заклеенными номерами (видео)
04 "Выглядит как промо-ролик коррупции": активисты сделали слишком эффектное видео о домах украинских судей и прокуроров
05 Окружение подталкивает Путина к новой войне с Украиной, надеясь таким образом от него избавиться, - профессор Соловей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Матерились и курили IQOS прямо в вагоне: в киевском метро случился скандал с подростками (видео)
Матерились и курили IQOS прямо в вагоне: в киевском метро случился скандал с подростками (видео)
Осталось мало времени: Стрелков обещает России падение в случае большой войны с Украиной
Осталось мало времени: Стрелков обещает России падение в случае большой войны с Украиной
По следам изгнания Познера: что нужно знать о Грузии перед поездкой
По следам изгнания Познера: что нужно знать о Грузии перед поездкой
Лиза Василенко загремела на &quot;Миротворец&quot; и отметилась новым скандальным заявлением
Лиза Василенко загремела на "Миротворец" и отметилась новым скандальным заявлением
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь