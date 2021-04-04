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Воскресенье, 04.04.2021
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Много смеха в воскресный вечер: лучшие анекдоты

Много смеха в воскресный вечер: лучшие анекдоты
Обновлено 17:23 Сегодня Телеграф

Неплохо было бы иметь в мессенджерах галку "Пользователь глухой", которая будет исключать у собеседника возможность отправлять тебе голосовые сообщения.

- Ты знаешь, что стресс отупляет? У людей в состоянии стресса уменьшается гиппокамп - часть головного мозга, отвечающая за память и способности к обучению.

- Ну прекрасно. Теперь я буду в стрессе из-за того, что тупею...

Встречаю на входе в клуб гостей. Говорю: "Сейчас надену вам браслеты", и один из них молча без всяких вопросов протянул обе руки. В такое время живем.

- Между нами, девочками...

- Не мешало бы мальчиков?

Настроение - выше крыши: новые анекдоты на день

Теща - зятю:

- У меня собака умерла, а табличка "Осторожно, злая собака" так и висит. Пришел бы, открутил.

- Да пусть висит, вы же еще живы.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 205

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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