Много смеха в воскресный вечер: лучшие анекдоты

Неплохо было бы иметь в мессенджерах галку "Пользователь глухой", которая будет исключать у собеседника возможность отправлять тебе голосовые сообщения.

- Ты знаешь, что стресс отупляет? У людей в состоянии стресса уменьшается гиппокамп - часть головного мозга, отвечающая за память и способности к обучению.

- Ну прекрасно. Теперь я буду в стрессе из-за того, что тупею...

Встречаю на входе в клуб гостей. Говорю: "Сейчас надену вам браслеты", и один из них молча без всяких вопросов протянул обе руки. В такое время живем.

- Между нами, девочками...

- Не мешало бы мальчиков?

Теща - зятю:

- У меня собака умерла, а табличка "Осторожно, злая собака" так и висит. Пришел бы, открутил.

- Да пусть висит, вы же еще живы.