Свежо и смешно: прикольные анекдоты на утро

Когда муж в загсе говорит "Согласен", это единственный раз, когда жена считает, что он поступил правильно, а когда она говорит "Согласна" - это главная ошибка ее жизни.

Шел как-то раз Маугли по лесу и увидел слоника, упавшего в яму.

Достать слоника Маугли так и не смог, но яму закопал, чтобы другие слоники в нее не попали.

Мне сказали, чтобы котлеты не сгорели нужно их жарить на медленном огне. Мои сгорели медленно.

- Девушка, у вас такие милые щечки!

- Это мешки под глазами...

Самое неблагодарное дело - предсказывать конец света. Если прогноз, как обычно, не оправдается, то все с удовольствием начистят тебе морду, а если оправдается, то ты сам даже не успеешь изобразить на этой морде удовольствия.