Карантин веселью не помеха: подборка смешных анекдотов

Неужели в наше время кто-то ещё верит в гороскопы?! Люди, поймите уже наконец, что вы сами без всяких гороскопов можете построить своё счастье, особенно, если будете избегать Скорпионов.

Жена медик.

Муж мент.

Дети медикаменты что ли?

Если вы уронили на ногу гирю и произнесли цензурные: “Ой! Больно! “, значит, вам ни хрена не больно.

Электрик Жора мечтал стать спортсменом. Спортсменом он так и не стал, но разряд получил!

Подруга предложила поговорить о нашем будущем. Я полчаса распинался про лазеры, телепортацию и силовые поля. По ходу не очень понял вопрос.