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Понедельник, 05.04.2021
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Лучшее лекарство от стресса: позитивные анекдоты для хорошего настроения

Лучшее лекарство от стресса: позитивные анекдоты для хорошего настроения
Обновлено 17:02 Сегодня Телеграф

На чемпионате мира по водным видам спорта молодой таиландский атлет завоевал две медали: мужскую и женскую.

Парень - девушке:

- Я, конечно, понимаю, что в каждой девушке должна быть изюминка, но из тебя - хоть компот вари.

Сказка про Золушку говорит о том, что любой девушке главное продержаться красивой до полуночи. Ну, а там как повезет.

- Профессор, прошу Вас, переведите меня из этой палаты. Сосед каждый вечер сует в розетку два пальца и кричит: "Я торшер, я торшер". А я при свете спать не могу.

Карантин веселью не помеха: подборка смешных анекдотов

В издательстве "Детская литература" вышло в свет учебное пособие для самых маленьких - "С кем такое хорошо и с кем такое плохо".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 126

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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