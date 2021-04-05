Лучшее лекарство от стресса: позитивные анекдоты для хорошего настроения

На чемпионате мира по водным видам спорта молодой таиландский атлет завоевал две медали: мужскую и женскую.

Парень - девушке:

- Я, конечно, понимаю, что в каждой девушке должна быть изюминка, но из тебя - хоть компот вари.

Сказка про Золушку говорит о том, что любой девушке главное продержаться красивой до полуночи. Ну, а там как повезет.

- Профессор, прошу Вас, переведите меня из этой палаты. Сосед каждый вечер сует в розетку два пальца и кричит: "Я торшер, я торшер". А я при свете спать не могу.

В издательстве "Детская литература" вышло в свет учебное пособие для самых маленьких - "С кем такое хорошо и с кем такое плохо".