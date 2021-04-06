Хорошее настроение заказывали? Анекдоты, которые зарядят вас положительными эмоциями

Любимая фраза охранника секс-шопа: “Всё,что вы украдёте,может быть использовано против вас”

Почему все заставляют интровертов быть разговорчивыми и выходить из зоны комфорта,но никто не заставляет экстравертов заткнуться хотя бы на минуту,чтобы зона стала комфортной?

Сократ, философ: Женись несмотря ни на что. Если попадётся хорошая жена, будешь счастливым, а если плохая — станешь философом.

Ксантиппа, его жена: Ты щас чё сказал, козлина?!

– Женщины – они как поисковая строка в гугле.

– В смысле?

– Всё время додумывают за тебя.

Ремонт закончен не тогда, когда ушел последний работник, а когда инет перестал тебе подсовывать рекламу обоев, плитки и окон.