Хорошее настроение заказывали? Анекдоты, которые зарядят вас положительными эмоциями

Любимая фраза охранника секс-шопа: “Всё,что вы украдёте,может быть использовано против вас”
Почему все заставляют интровертов быть разговорчивыми и выходить из зоны комфорта,но никто не заставляет экстравертов заткнуться хотя бы на минуту,чтобы зона стала комфортной?
Сократ, философ: Женись несмотря ни на что. Если попадётся хорошая жена, будешь счастливым, а если плохая — станешь философом.
Ксантиппа, его жена: Ты щас чё сказал, козлина?!
– Женщины – они как поисковая строка в гугле.
– В смысле?
– Всё время додумывают за тебя.
Ремонт закончен не тогда, когда ушел последний работник, а когда инет перестал тебе подсовывать рекламу обоев, плитки и окон.