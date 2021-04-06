Вечерняя порция наилучших шуток: новая порция анекдотов

- Алло, здравствуйте. Я увидела объявление, что вам нужен секретарь-референт.

- Да, место еще свободно.

- Что написать в резюме? Специальность, знание языков, владение компьютером...

- Ничего не надо. Пришлите свою фотографию в купальнике, а все остальное мы по ней определим.

Вот уже пятый месяц не выходит на работу охранник в церкви. Он перенес душевные страдания и оцепенел после того, как пятилетняя Настя, пока ее бабушка молилась в храме, скорчила рожицу, показала охраннику язык и сказала: "Бе-бе-бе!".

- Настоящий друг - это человек, который выскажет тебе в глаза все, что о тебе думает, а всем скажет, что ты - замечательный человек.

- А почему я должен ему верить, если он всем врет?

По правилам современного этикета хорошим тоном считается перед предстоящим корпоративом сделать рассылку своим бывшим с текстом: "На звонки не отвечай - я сегодня пью".

Утром в понедельник решил вести здоровый образ жизни. Но дальше вечера пятницы образ довести не удалось.