Просыпаемся и пашем: обалденная порция анекдотов на утро

- Я считаю, что свобода слова просто необходима.

- Правильно, я тоже так считаю.

- А ты заткнись, тебя что, кто-то спрашивает?

- Пойдем пивко попьем.

- Да жена будет пилить...

- Ну тем более, не мешай ей, пошли!

Приходит мужик на работу с фингалищем. Его спрашивают:

- Откуда фингал?

- Да жена врезала.

- За что?

- Да я ее на "ты" назвал.

- Да за это не бьют. А как дело-то было?

- Да лежим мы в постели. Она мне говорит: "Что-то мы давно cекcом не занимались". А я ей отвечаю - "Не мы, а ты".

Я вовсе не бесполезен. Меня можно использовать в качестве дурного примера.

На спор со своей девушкой накрасил ресницы ее тушью. Хожу так у себя на работе, никто не может сообразить, что во мне изменилось и что со мной не так. Сотрудник один выдал: "Семеныч, я не могу понять почему, но мне че-то кажется, что ты сегодня чуть поголубел".