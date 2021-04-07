Все, что вам нужно, это хорошее настроение: подборка веселых анекдотов

Фраза “Пойдем подышим свежим воздухом” обычно означает, что с собой нужно брать еще и сигареты.
– Гоги, пачиму Грэцию так называют?
– Патаму что мы туда зимой грэцца ездим!
– Эту таблетку принимать сразу же после еды, а эту прямо перед сном.
– Стало быть, одновременно?
Бизнес раньше: пойми что нужно клиенту, и придумай как это сделать.
Бизнес сейчас: придумай что угодно, а потом убеди клиента что ему это нужно.
Приезжают журналисты в гости к Энрике Иглесиасу.
– Энрике, а почему у Вас в доме, все сковородки без ручек?
– А у меня жена известная теннисистка!