Все, что вам нужно, это хорошее настроение: подборка веселых анекдотов

Фраза “Пойдем подышим свежим воздухом” обычно означает, что с собой нужно брать еще и сигареты.

– Гоги, пачиму Грэцию так называют?

– Патаму что мы туда зимой грэцца ездим!

– Эту таблетку принимать сразу же после еды, а эту прямо перед сном.

– Стало быть, одновременно?

Бизнес раньше: пойми что нужно клиенту, и придумай как это сделать.

Бизнес сейчас: придумай что угодно, а потом убеди клиента что ему это нужно.

Приезжают журналисты в гости к Энрике Иглесиасу.

– Энрике, а почему у Вас в доме, все сковородки без ручек?

– А у меня жена известная теннисистка!