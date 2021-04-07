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Среда, 07.04.2021
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Все, что вам нужно, это хорошее настроение: подборка веселых анекдотов

Все, что вам нужно, это хорошее настроение: подборка веселых анекдотов
Обновлено 11:32 Сегодня Телеграф

Фраза “Пойдем подышим свежим воздухом” обычно означает, что с собой нужно брать еще и сигареты.

– Гоги, пачиму Грэцию так называют?

– Патаму что мы туда зимой грэцца ездим!

– Эту таблетку принимать сразу же после еды, а эту прямо перед сном.

– Стало быть, одновременно?

Бизнес раньше: пойми что нужно клиенту, и придумай как это сделать.

Бизнес сейчас: придумай что угодно, а потом убеди клиента что ему это нужно.

Просыпаемся и пашем: обалденная порция анекдотов на утро

Приезжают журналисты в гости к Энрике Иглесиасу.

– Энрике, а почему у Вас в доме, все сковородки без ручек?

– А у меня жена известная теннисистка!

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 344

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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