Ударная доза положительных эмоций: утренние анекдоты для самых грустных

Жена бросила меня с тремя малолетними детьми (старшему сыну 7 лет, дочери 4 года и младшему 3 недели) и ушла на кухню пить чай. Что мне делать?

– А нельзя ли кошачий корм как-нибудь поскромнее назвать? Меня, например, угнетает тот факт, что моя кошка сейчас ест рагу из кролика с овощами, а я – пельмени из сои.

С приобретением щенка понимаешь как много ненужного было в жизни — старые ботинки давно пора было выкидывать, кожанный ремень был всегда неудобен, два дивана в гостинной это перебор, спать с пушистым тёплым комочком в кровате без жены очень комфортно.

Тамара так плохо водила автомобиль, что однажды она ехала по двору и у нее на лобовом стекле какое-то время было вместо двух целых три дворника.

Люди, встающие с кровати по первому сигналу будильника, опасны. Кто знает, на что они ещё способны!