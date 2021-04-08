Ударная доза положительных эмоций: утренние анекдоты для самых грустных

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Четверг, 08.04.2021
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06:00 Сегодня Телеграф

Жена бросила меня с тремя малолетними детьми (старшему сыну 7 лет, дочери 4 года и младшему 3 недели) и ушла на кухню пить чай. Что мне делать?

– А нельзя ли кошачий корм как-нибудь поскромнее назвать? Меня, например, угнетает тот факт, что моя кошка сейчас ест рагу из кролика с овощами, а я – пельмени из сои.

С приобретением щенка понимаешь как много ненужного было в жизни — старые ботинки давно пора было выкидывать, кожанный ремень был всегда неудобен, два дивана в гостинной это перебор, спать с пушистым тёплым комочком в кровате без жены очень комфортно.

Тамара так плохо водила автомобиль, что однажды она ехала по двору и у нее на лобовом стекле какое-то время было вместо двух целых три дворника.

Разнообразьте этот замечательный вечер веселыми анекдотами

Люди, встающие с кровати по первому сигналу будильника, опасны. Кто знает, на что они ещё способны!

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 168

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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