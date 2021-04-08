Для тех, кто встал не с той ноги: анекдоты, которые заставят вас смеяться весь день

– Вы доктор?

– Нет, математик.

– Там человек не дышит, может поможете?

– Минус один.

Пришёл забирать документы в офис, HR спрашивает:

HR: а Иванов с вами рядом не работает случайно?

Я: Надеюсь нет.

HR: Почему надеетесь?

Я: Потому что я работаю из дома

На офисном дне рождения не принято задувать свечи. Они должны выгореть.

Мужчины, помните, что ваша женщина должна нравиться только вам, а не вашим родителям, друзьям и тем более жене.

Я против всякой химии, ГМО, вакцин и прочего, я за то, чтобы все было естественным – еда, питье, смерть в глубокой старости в 35.