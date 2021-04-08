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Разбавьте вечер яркими красками: смешные анекдоты

Разбавьте вечер яркими красками: смешные анекдоты
Обновлено 18:00 Сегодня Телеграф

Помню, как шеф спросил меня, кто из нас дебил, я или он.

Я ответил, что всем же известно, что он не нанимает на работу дебилов.

- У меня с моей новой девушкой пока "конфетно-букетный" период.

- А у меня уже "салатный". Она мне утром салатики готовит.

Нет существа более коварного и изворотливого, чем интроверт, решивший отмазаться от встречи.

Женщины такие хитрые, что они будут лежать у тебя на груди и спрашивать: "Дорогой, а ты мне изменял?", и ждут, когда твое сердце начнет биться быстрее.

Для тех, кто встал не с той ноги: анекдоты, которые заставят вас смеяться весь день

Утром съесть горсточку риса и половинку яблока, ходить весь день гордиться собой и чувствовать необыкновенную лёгкость, только чтоб в 11 вечера сожрать кабана в шоколаде.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 359

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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