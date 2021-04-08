Разбавьте вечер яркими красками: смешные анекдоты

Помню, как шеф спросил меня, кто из нас дебил, я или он.

Я ответил, что всем же известно, что он не нанимает на работу дебилов.

- У меня с моей новой девушкой пока "конфетно-букетный" период.

- А у меня уже "салатный". Она мне утром салатики готовит.

Нет существа более коварного и изворотливого, чем интроверт, решивший отмазаться от встречи.

Женщины такие хитрые, что они будут лежать у тебя на груди и спрашивать: "Дорогой, а ты мне изменял?", и ждут, когда твое сердце начнет биться быстрее.

Утром съесть горсточку риса и половинку яблока, ходить весь день гордиться собой и чувствовать необыкновенную лёгкость, только чтоб в 11 вечера сожрать кабана в шоколаде.