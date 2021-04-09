Начинаем день с отменного настроения: анекдоты на утро, которые непременно вас рассмешат

Семейное положение: сплю на кровати по диагонали.

Учительница спрашивает:

— Дети, а почему рыбы не разговаривают?

Вовочка:

— Марья Ивановна, а вы суньте голову в аквариум и спросите снова!

— Алло, это военкомат? Вы можете взять меня в армию? — Да, можем. А вы где? — Я в тюрьме..

Гомер прочитал 100 книг и написал одну.... Грибоедов прочитал 200 и написал одну... Дарья Донцова прочитала этикетку от шампуня — и ТАК ВДОХНОВИЛАСЬ!!

Объявление в подъезде. Уважаемая соседка с 5-го этажа! Перестаньте так кричать во время занятий ceксом. Пробовала я с вашим мужем, ничего особенного!