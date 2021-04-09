Долой скуку и плохое настроение: новая порция анекдотов

Люди при получении зарплаты или иного дохода делятся на две категории: одни думают, куда я столько потрачу, другие - где бы взять еще.

После первой брачной ночи, страшно смущаясь, молодая жена говорит:

- Дорогой, я должна тебе кое в чем признаться. Конечно, мне следовало это сделать раньше, но... В общем, я страдаю от астмы.

- Слава Богу! А я-то подумал, что ты всю ночь шипела на меня от злости!

Замечаю, что за последние 10 лет, с распространением смартфонов, народ начал забывать магическое заклинание "Интернет-интернет, отпусти в туалет!".

Экстренное сообщение с трассы скоростного спуска. Только что сошла лавина, и все 60 лыжников финишировали одновременно.

Раньше дети жестоко и подло минировали на ночь пол квартиры разбросанным лего. Щенок не такой - он добрый - ничего твердого на наложит.