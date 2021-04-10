Поделись улыбкою своей: прикольные анекдоты на утро

Когда удаляете в стоматологии зубы, то обязательно забирайте их с собой. А то стоматологи кладут ваши зубы себе под подушку, и зубная фея приносит им деньги. Поэтому стоматологи такие богатые.

Таксист всю дорогу молчал. Ни слова о бизнесе, экономике или политике. Их что, теперь совсем ничему не учат в таксомоторном институте, да?

Моя мама ждет от меня внуков. Но она не знает, что я на безвнучном.

Просыпаюсь. Кот спит на моих ногах. Пишу начальнику: "Опоздаю. Проблемы с ногами".

Никогда не думал, что войду в банк в маске и в перчатках, и охрана скажет "Доброе утро".