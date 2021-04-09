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Улыбка и смех спасет нас всех: вечерние анекдоты

Улыбка и смех спасет нас всех: вечерние анекдоты
Обновлено 17:11 Сегодня Телеграф

Наш котенок сидит и жалобно мяукает. Сначала не понял, в чем дело, а потом оказалось, что он муху на стене видит, а добраться до нее не может. Следующие 20 минут бегали с ним по квартире за мухой. Я держу котенка на руках, а он по мухе лапами махает. Охотник растет, блин.

Муж с женой ложатся спать. Перед сном муж стал исполнять свои супружеские обязанности. Внезапно он остановился и спросил:

- Дорогая, я, случайно, не сделал тебе больно?

- Нет, но почему ты так решил?

- Просто ты сейчас пошевелилась.

Надо было в детстве все-таки не закрывать форточку, залетела бы эта шаровая молния и никаких проблем.

- Подглядывать в замочную скважину - некрасиво!

- Да? А показывать в нее всякую гадость - красиво?!

Долой скуку и плохое настроение: новая порция анекдотов

Есть у меня претензии к труду. Между прочим, я делать себя человеком из милой обезьяны не просил.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 374

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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