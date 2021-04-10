С нашими шутками не соскучишься: уморительные анекдоты на день

- Приведи хотя бы один пример, как изучение математики поможет мне в реальной жизни!

- Ты сейчас показал 2 пальца.

- Вы очень хорошо справляетесь с работой, пора бы вам увеличить...

- Зарплату?

- Объем работы.

- Но ведь с ростом нагрузки качество работы падает.

- Тогда мы Вас лишим премии.

Мужчины, запомните, спорить с женщиной - это все равно, как читать лицензионное соглашение. В конце концов перестаешь что-либо понимать и просто нажимаешь: "Я согласен".

Сижу в гостях у друга, в комнату забегает его маленькая дочка с бумажкой в руках, как оказалось, это календарь, она показывает нам, тычет в него пальцем на 28 марта и говорит: "Завтра второе восьмое марта!". Мы с другом перекрестились.

- Щенка пару дней назад подобрали. Грязный весь, худой, промокший, голодный. Принесли домой, отмыли, откормили. Оказалась породистая сука.

- У меня с женой такая же история...

- Тоже щенка нашла?

- Нет, тоже сука оказалась.