Только позитивное начало дня: анекдоты на утро

- Папа, а почему конфеты заворачивают в шелестящие обертки?

- Чтоб вся квартира слышала как наша мама худеет.

Ненавижу, когда кто-то смотрит, как я ем - сразу стараюсь кушать грациозно и красиво, но обязательно или подавлюсь, или чай из носа польется.

- Я вчера на сайте знакомств познакомился с девушкой Катей. Немного смутило меня только фото с подписью "Маша". Договорились встретиться, оказался Антон...

Жена вертится перед зеркалом и говорит мужу:

- Милый, что тебе больше всего во мне нравится: мое красивое лицо или шикарное тело?

- Твое чувство юмора.

- Пойдемте к Гудвину! Он даст мне умные мозги!

- А мне - доброе сердце.

- А мне?!

- А ты будешь донором...