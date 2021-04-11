Только позитивное начало дня: анекдоты на утро

- Папа, а почему конфеты заворачивают в шелестящие обертки?
- Чтоб вся квартира слышала как наша мама худеет.
Ненавижу, когда кто-то смотрит, как я ем - сразу стараюсь кушать грациозно и красиво, но обязательно или подавлюсь, или чай из носа польется.
- Я вчера на сайте знакомств познакомился с девушкой Катей. Немного смутило меня только фото с подписью "Маша". Договорились встретиться, оказался Антон...
Жена вертится перед зеркалом и говорит мужу:
- Милый, что тебе больше всего во мне нравится: мое красивое лицо или шикарное тело?
- Твое чувство юмора.
- Пойдемте к Гудвину! Он даст мне умные мозги!
- А мне - доброе сердце.
- А мне?!
- А ты будешь донором...