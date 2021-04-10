Все, что вам нужно: уморительные вечерние анекдоты

Рабинович ждет своего сына, ушедшего на первое свидание с девушкой. Наконец, уже за полночь, сын появляется.

- Ты беспокоился, папа?

- Да. Хочу знать, Боренька, во сколько тебе обошлось свидание?

- В 100 гривен.

- Ой вей, не так уж и много.

- Да, папа. У нее таки больше не было.

Во время ссоры в секс-шопе, покупатель, ругаясь с продавцом, перечислил весь ассортимент магазина и качественные характеристики товаров.

- Ты не находишь, что огуречная маска очень помогает мне улучшить мой внешний вид?

- Конечно, дорогая, я только не пойму, почему ты ее снимаешь?

Каждый вечер после просмотра новостей я обязательно включаю фильм ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться.

Есть жаворонки. Они любят рано вставать. Есть совы. Они любят поздно ложиться. А есть дятлы. Они совам по утрам мешают спать, а жаворонкам мешают лечь вовремя!