Шутки, которые сделают ваш день незабываемым: смешные анекдоты

В магазине:

– Бутылку пива, пожалуйста.

– Паспорт есть?

– Нет.

– Тополиный пух?

– Жара, июль.

– Понятно. Вам какое?

Кит плавает вокруг самки и с упреком говорит:

– Сколько стран, сотни экологических организаций, выдающиеся политические лидеры, миллионы людей – все они борются за то, чтобы наш вид выжил, а ты мне говоришь – голова болит…

– Пойди посмотри, чем там кошка на кухне гремит.

– А ты ее кормила?

– Нет.

– Значит, готовит что-то.

– Ты никогда не слушаешь то, что я тебе говорю! Ты слышишь только то, что хочешь!

– Да, дорогая, я буду коньяк…

— Tы ктo?

— Boр.

— Пoчeму тaкoй мaлeнький?

— Я кaрмaнный.