Шутки, которые сделают ваш день незабываемым: смешные анекдоты

В магазине:
– Бутылку пива, пожалуйста.
– Паспорт есть?
– Нет.
– Тополиный пух?
– Жара, июль.
– Понятно. Вам какое?
Кит плавает вокруг самки и с упреком говорит:
– Сколько стран, сотни экологических организаций, выдающиеся политические лидеры, миллионы людей – все они борются за то, чтобы наш вид выжил, а ты мне говоришь – голова болит…
– Пойди посмотри, чем там кошка на кухне гремит.
– А ты ее кормила?
– Нет.
– Значит, готовит что-то.
– Ты никогда не слушаешь то, что я тебе говорю! Ты слышишь только то, что хочешь!
– Да, дорогая, я буду коньяк…
— Tы ктo?
— Boр.
— Пoчeму тaкoй мaлeнький?
— Я кaрмaнный.