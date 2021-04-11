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Шутки, которые сделают ваш день незабываемым: смешные анекдоты

Шутки, которые сделают ваш день незабываемым: смешные анекдоты
Обновлено 11:16 Сегодня Телеграф

В магазине:

– Бутылку пива, пожалуйста.

– Паспорт есть?

– Нет.

– Тополиный пух?

– Жара, июль.

– Понятно. Вам какое?

Кит плавает вокруг самки и с упреком говорит:

– Сколько стран, сотни экологических организаций, выдающиеся политические лидеры, миллионы людей – все они борются за то, чтобы наш вид выжил, а ты мне говоришь – голова болит…

– Пойди посмотри, чем там кошка на кухне гремит.

– А ты ее кормила?

– Нет.

– Значит, готовит что-то.

– Ты никогда не слушаешь то, что я тебе говорю! Ты слышишь только то, что хочешь!

– Да, дорогая, я буду коньяк…

Только позитивное начало дня: анекдоты на утро

— Tы ктo?

— Boр.

— Пoчeму тaкoй мaлeнький?

— Я кaрмaнный.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 74

Все по теме:

Улыбка, Смех, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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