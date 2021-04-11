Самое время улыбнуться: анекдоты для поднятия настроения

Koгдa я былa мaлeнькoй, я мeчтaлa, чтo oднaжды мeня зaбeрeт прeкрacный принц кудa-нибудь дaлeкo-дaлeкo.

Teпeрь oб этoм мeчтaeт мoй муж.

– Понимаешь, я за здоровое питание: цельнозерновая пища, овощи, низкое содержание углеводов.

– Коньяк будешь?

– Да.

– Закатайте повыше рукав, будем делать вакцинацию.

– Ой, а в жопу можно?

– Можно. Но сначала – вакцинация.

Ты уже взрослый самостоятельный человек. За тебя давно всё должна решать жена, а не мама.

Я за спортивный образ жизни, поэтому между лестницей и эскалатором всегда выбираю лестницу. Ну, только, если не вверх, конечно, я же не к Олимпиаде готовлюсь.