Koгдa я былa мaлeнькoй, я мeчтaлa, чтo oднaжды мeня зaбeрeт прeкрacный принц кудa-нибудь дaлeкo-дaлeкo.
Teпeрь oб этoм мeчтaeт мoй муж.
– Понимаешь, я за здоровое питание: цельнозерновая пища, овощи, низкое содержание углеводов.
– Коньяк будешь?
– Да.
– Закатайте повыше рукав, будем делать вакцинацию.
– Ой, а в жопу можно?
– Можно. Но сначала – вакцинация.
Ты уже взрослый самостоятельный человек. За тебя давно всё должна решать жена, а не мама.
Я за спортивный образ жизни, поэтому между лестницей и эскалатором всегда выбираю лестницу. Ну, только, если не вверх, конечно, я же не к Олимпиаде готовлюсь.