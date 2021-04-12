Улыбка на все сто с самого утра: подборка веселых анекдотов

– Написала объявление в газету “Ищу мужа”,пришёл мешок писем… – И что пишут? – Почти,одно и тоже – “Забери моего!”
Ей было 15, мне 35, решили пожениться в загсе сказале нужна беременность, забеременили, началось следствие.
– А вы кто?
– Я женщина вашей мечты!
– Да? Но я не о такой мечтал!
– А сбылась такая!
Дeвушкa в гocтяx у cвoeгo пaрня.
— Я xoчу кушaть, a у тeбя пуcтoй xoлoдильник.
— Hу, пoтeрпи дo утрa.
— Aгa! A утрoм чтo-тo будeт?
— A утрoм ты уйдeшь дoмoй.
Если мужчина умеет починить кран, отремонтировать розетку, промыть карбюратор и вскопать весь огород за полдня, значит, жизнь у него как-то не задалась.