Скачать
Понедельник, 12.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Ядерный реактор на Луне и космодром возле Крыма: как Украина совершает космический камбэк
Ядерный реактор на Луне и космодром возле Крыма: как Украина совершает космический камбэк
В Украине снизилось число заболевших "короной": данные на 12 апреля
В Украине снизилось число заболевших "короной": данные на 12 апреля
Почти 140 запусков ракет и 15 предприятий: какой историей может похвастаться украинская космонавтика (инфографика)
Почти 140 запусков ракет и 15 предприятий: какой историей может похвастаться украинская космонавтика (инфографика)
60 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос (видео)
60 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос (видео)

Долой скуку и плохое настроение: анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез

Долой скуку и плохое настроение: анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез
Обновлено 11:39 Сегодня Телеграф

– Дорогой, забери меня сегодня вечером из клиники пластической хирургии.

– Хорошо, дорогая, а как я тебя узнаю?

С такими ценами на продукты сказку про кашу из топора надо рассматривать как рецепт!

Два эмигранта рассматривают статую Свободы. Один говорит: — Шо не говори, а это таки памятник моей тете Соне. Только она могла выйти встречать гостей в ночнушке и бигуди с примусом в одной руке и с квитанциями за квартиру – в другой!

– Какие меры вы принимаете для профилактики инфекции? – Сначала мы кипятим воду. – Хорошо. А потом? – Мы её фильтруем. – Отлично. А что вы с ней делаете дальше. – А дальше, чтобы не рисковать, мы пьём пиво…

Улыбка на все сто с самого утра: подборка веселых анекдотов

– Моня,я таки трачу на тебя лучшие нервы моего организма!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 683

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В столице Армении нашли мертвой дочь путинского генерала
02 Ядерный реактор на Луне и космодром возле Крыма: как Украина совершает космический камбэк
03 Звезда фильмов для взрослых Райли Рид выходит замуж за паркуриста из Латвии (фото)
04 Боксерша с пятым размером груди показала, как выглядит после боя (видео)
05 Непотопляемые: фото ажиотажа в "Эпицентре" во время локдауна возмутили сеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стартапер об украинской космонавтике: &quot;Другим странам понадобятся десятилетия, чтобы получить то, что у нас уже есть&quot;
Стартапер об украинской космонавтике: "Другим странам понадобятся десятилетия, чтобы получить то, что у нас уже есть"
Госсекретарь США рассказал, что грозит России в случае новой агрессии против Украины
Госсекретарь США рассказал, что грозит России в случае новой агрессии против Украины
В Украине стало на одну &quot;желтую&quot; зону больше: как выглядит &quot;карантинная&quot; карта страны 12 апреля
В Украине стало на одну "желтую" зону больше: как выглядит "карантинная" карта страны 12 апреля
В Офисе президента заявили, что ВСУ на Донбассе не нападут первыми и назвали причину
В Офисе президента заявили, что ВСУ на Донбассе не нападут первыми и назвали причину
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь