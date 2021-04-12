Долой скуку и плохое настроение: анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез

– Дорогой, забери меня сегодня вечером из клиники пластической хирургии.

– Хорошо, дорогая, а как я тебя узнаю?

С такими ценами на продукты сказку про кашу из топора надо рассматривать как рецепт!

Два эмигранта рассматривают статую Свободы. Один говорит: — Шо не говори, а это таки памятник моей тете Соне. Только она могла выйти встречать гостей в ночнушке и бигуди с примусом в одной руке и с квитанциями за квартиру – в другой!

– Какие меры вы принимаете для профилактики инфекции? – Сначала мы кипятим воду. – Хорошо. А потом? – Мы её фильтруем. – Отлично. А что вы с ней делаете дальше. – А дальше, чтобы не рисковать, мы пьём пиво…

– Моня,я таки трачу на тебя лучшие нервы моего организма!