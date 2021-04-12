Порция "негрустина": забавные анекдоты на вечер

Есть краснокожие, индейцев так кличут.

Есть краснорожие, это которые алкоголики.

Есть и красноглазые — у компьютеров днюют и ночуют.

Японская мудрость: Армия баранов под руководством льва сильнее армии львов, под руководством барана.

Как-то впахивала на нескольких работах, пришла домой. Разделась, пошла сразу в душ. Встала, балдею. Беру шампунь, начинаю мыть волосы. И тут понимаю, что что-то не то. Волосы странные какие-то. Тут до меня доходит, что мылила все время я ШАПКУ. Все сняла, а шапку нет. После этого ушла на выходные...

— Профессор, что такое точка? — Точка — это прямая линия, если смотреть ей в торец...

В церкви. — Батюшка, а можно не ржать, когда я исповедуюсь?