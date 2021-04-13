Начните утро с улыбки: подборка анекдотов, которая непременно поднимет вам настроение

Утром сын, наблюдая картину как я покрываю прическу лаком для волос, говорит: — Мама, зря ты дихлофос переводишь, твои тараканы бессмертны! …А ведь он прав.

Всем тем, кто говорит: "зачем писать правильно, мы же не на уроке русского языка", жeлаю встретить кассира, который обсчитает их со словами: "зачем считать правильно, мы же не на уроке математики".

По оценкам экспертов, цены в магазинах уже преодолели отметку "однако! " и приблизились к "нифига себе! !

Решила сегодня кота порадовать. Мало, блин, ему радости в жизни — налила в чашечку воды, накапала туда валерьянки. Мало того что этот гад напился как свинья, так еще и чашку расколотил.

Друг выходит из комнаты своей тёщи с котёнком на руках. Закрывает дверь и громко говорит: — Как ты посмел напасть на маму?! И тихо, шёпотом: — Дай я тебе лапу пожму!..