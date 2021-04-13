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Вторник, 13.04.2021
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Заряжаемся позитивным настроением: анекдоты для хорошего настроения

Заряжаемся позитивным настроением: анекдоты для хорошего настроения
Обновлено 11:21 Сегодня Телеграф

Что первым делом думает обычный человек, получая вызов от гендиректора?

— "[м]ля! Меня уволить хотят! " или "Ща опять будет отчитывать за корявый отчет“

— и только айтишник подумает "Ну и че он опять сломал?

В связи с настоятельной рекомендацией не трогать руками лицо, перестал читать новости и дневник сына.

Мужчины, запомните: спорить с женщиной — это все равно как читать лицензионное соглашение. В конце концов перестаешь что-либо понимать и просто нажимаешь «Я согласен».

Муж приходит домой с работы. Жена сидит за компом и, не оборачиваясь, говорит:

— Дорогой, хочешь что-нибудь перекусить?

— Да, кабель от Интернета!

Начните утро с улыбки: подборка анекдотов, которая непременно поднимет вам настроение

— Как вас зовут?

— Василий.

— Дети есть?

— Да, сын Василий и дочь Василиса!

— А животные дома есть?

— Кот Васька!

— К сожалению, мы не можем вас принять на должность креативного менеджера...

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 446

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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