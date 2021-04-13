Заряжаемся позитивным настроением: анекдоты для хорошего настроения

Что первым делом думает обычный человек, получая вызов от гендиректора?

— "[м]ля! Меня уволить хотят! " или "Ща опять будет отчитывать за корявый отчет“

— и только айтишник подумает "Ну и че он опять сломал?

В связи с настоятельной рекомендацией не трогать руками лицо, перестал читать новости и дневник сына.

Мужчины, запомните: спорить с женщиной — это все равно как читать лицензионное соглашение. В конце концов перестаешь что-либо понимать и просто нажимаешь «Я согласен».

Муж приходит домой с работы. Жена сидит за компом и, не оборачиваясь, говорит:

— Дорогой, хочешь что-нибудь перекусить?

— Да, кабель от Интернета!

— Как вас зовут?

— Василий.

— Дети есть?

— Да, сын Василий и дочь Василиса!

— А животные дома есть?

— Кот Васька!

— К сожалению, мы не можем вас принять на должность креативного менеджера...