Нереальный заряд позитива: подборка анекдотов на вечер

- Умеешь на трубе играть?

- Нет.

- Плохо.

- Ну, если надо плохо, то, пожалуй, умею.

- А почему в порнофильмах камера постоянно трясется?

- А ты сам попробуй камеру одной рукой подержи.

Дорогая жизнь, когда меня спрашивают: "Как у меня дела?" и я отвечаю: "Хуже не придумаешь" - пожалуйста, не воспринимай это как вызов...

Водитель пришел в себя после аварии и спрашивает:

- Где я?

Медсестра отвечает:

- В двадцать пятой.

- Палате или камере?

Помню, в шестом классе мы находили пошлости там, где их не было: многочлен, драчуны, эбонит. Сейчас вместо этого школьники выискивают сексизм.