Нереальный заряд позитива: подборка анекдотов на вечер

- Умеешь на трубе играть?
- Нет.
- Плохо.
- Ну, если надо плохо, то, пожалуй, умею.
- А почему в порнофильмах камера постоянно трясется?
- А ты сам попробуй камеру одной рукой подержи.
Дорогая жизнь, когда меня спрашивают: "Как у меня дела?" и я отвечаю: "Хуже не придумаешь" - пожалуйста, не воспринимай это как вызов...
Водитель пришел в себя после аварии и спрашивает:
- Где я?
Медсестра отвечает:
- В двадцать пятой.
- Палате или камере?
Помню, в шестом классе мы находили пошлости там, где их не было: многочлен, драчуны, эбонит. Сейчас вместо этого школьники выискивают сексизм.