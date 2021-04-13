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Нереальный заряд позитива: подборка анекдотов на вечер

Нереальный заряд позитива: подборка анекдотов на вечер
Обновлено 17:31 Сегодня Телеграф

- Умеешь на трубе играть?

- Нет.

- Плохо.

- Ну, если надо плохо, то, пожалуй, умею.

 

- А почему в порнофильмах камера постоянно трясется?

- А ты сам попробуй камеру одной рукой подержи.

Дорогая жизнь, когда меня спрашивают: "Как у меня дела?" и я отвечаю: "Хуже не придумаешь" - пожалуйста, не воспринимай это как вызов...

Водитель пришел в себя после аварии и спрашивает:

- Где я?

Медсестра отвечает:

- В двадцать пятой.

- Палате или камере?

Заряжаемся позитивным настроением: анекдоты для хорошего настроения

Помню, в шестом классе мы находили пошлости там, где их не было: многочлен, драчуны, эбонит. Сейчас вместо этого школьники выискивают сексизм.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 608

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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