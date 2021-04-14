Встречайте утро с улыбкой: веселые анекдоты, которые подарят Вам заряд позитива

А помните, как взрослые говорили, что мы от телевизора отупеем? А потом оказалось, что не мы...

Теперь, когда я читаю новости, то представляю, как их выкрикивает мальчишка продающий на улице газеты в конце позапрошлого века. И испытываю полное умиротворение.

Казалось бы, на первый взгляд, ну, что же может быть общего между ценой на бензин и пенсионным возрастом? Оказывается, может! Оба эти значения при любых исходных данных имеют тенденцию только к повышению. Чудеса!

Меня выгнали из общества плоской земли на Facebook потому, что я спросил, вытолкнула ли кого-нибудь социальная дистанция с края Земли.

Весна. Оттаяло говно, мухи и мотоциклисты.