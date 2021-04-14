Ударная доза позитивных эмоций: уморительные анекдоты на вечер

С высоты своего жизненного опыта могу сказать? Ни хрена не видно.

- Как вы считаете, ухудшились ли знания школьников во время удаленной учебы?

- У основной массы школьников, я думаю, не ухудшились.

- Вы действительно так считаете?

- Конечно. Как может ухудшиться то, чего нет?

Мне искренне жаль непьющих людей, потому что им гораздо труднее объясняться за свои глупые поступки и слова.

Китайцы все делают через задницу: даже тест на короновирус - и тот ректальный.

— Почему каждую новую зубную пасту всегда рекомендуют только девять из десяти стоматологов? Кто этот десятый, которому постоянно все не нравится?