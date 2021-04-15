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Четверг, 15.04.2021
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Антидот от грусти: уморительная порция утренних анекдотов

Антидот от грусти: уморительная порция утренних анекдотов
06:00 Сегодня Телеграф

Молодой адвокат прибегает к своему отцу — старому адвокату и радостно говорит: "Отец! Я выиграл дело, которое ты вел 20 лет! " Отец ему отвечает: "Дурак ты, сынок! Благодаря этому делу я вас 20 лет кормил". .

Знайте женщины: Если мужчина любит Вас — он никогда не даст вас в обиду! Он будет обижать вас сам!

Шла по улице, прохожу мимо магазина "Товары для новорожденных". Убила надпись на витрине "Залетайте — не пожалеете! "

— Tы кeм рaбoтaeшь?

— Лaндшaфтным дизaйнeрoм.

— Kрутo! Ha кoмпьютeрe, знaчит?

— Ha бульдoзeрe.

Ударная доза позитивных эмоций: уморительные анекдоты на вечер

Сначала было слово! Потом слово за слово и понеслась...

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 209

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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