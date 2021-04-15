Чтобы не плакать - мы смеемся: новые шутки на день

- Наш повар Хаскинс сказал мне, что ты вчера так здорово набрался, что пытался даже выкатить бочку из подвала. Это правда?

- Да, я вчера здорово выпил.

- А где я был в это время?

- Как где? Ты сидел в бочке...

- Вам, молодой человек, недостает аккуратности. А ведь Вы уже не школьник. Между прочим, некоторые люди в вашем возрасте уже становятся отцами!

- Ну, и Вы говорите, что это я не аккуратный?!

- Здравствуйте, а ваша собака кусается?

- Заходите, заходите! Мне и самому интересно, она у меня только второй день...

Когда мне было 12 лет, у меня в комнате поклеили обои со светящимися в темноте фосфорными звездочками. Мне сказали, что они могут со временем выгореть и перестать светиться, чтобы я не расстраивался. Сейчас мне почти 29, звездочки светятся как новые, а вот я с тех пор выгорел.

Старайтесь как можно чаще фотографироваться с друзьями, чтобы им потом было из чего сделать видеоряд под грустный репчик, когда ты помрешь.