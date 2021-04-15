Заряжаемся позитивным настроением: новая порция вечерних анекдотов

Все замечали, что коты очень боятся обычных пылесосов. А роботы-пылесосы им, наоборот, нравятся, они на них даже катаются. К чему я веду: когда начнется восстание машин - догадываетесь, на чьей стороне будут коты?

- Василий, я тебе точно говорю, женщины нас со свету сживут!

- Откуда такие выводы?

- Вот ящеры вымерли, а ящерицы - нет!

Когда тебя берут на работу, компания покупает базовую подписку на твой труд. Если они хотят каких-то дополнительных опций, они должны заплатить за премиум-доступ.

Понял, что мой уровень лени не достиг предела, когда увидел, что кто-то выгуливает собаку на поводке с первого этажа через окно.

- Да мне пофиг, что обо мне думают!

- Да никто о тебе не думает.

- Вот это ты обидно сказал...