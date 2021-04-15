Заряжаемся позитивным настроением: новая порция вечерних анекдотов

Все замечали, что коты очень боятся обычных пылесосов. А роботы-пылесосы им, наоборот, нравятся, они на них даже катаются. К чему я веду: когда начнется восстание машин - догадываетесь, на чьей стороне будут коты?
- Василий, я тебе точно говорю, женщины нас со свету сживут!
- Откуда такие выводы?
- Вот ящеры вымерли, а ящерицы - нет!
Когда тебя берут на работу, компания покупает базовую подписку на твой труд. Если они хотят каких-то дополнительных опций, они должны заплатить за премиум-доступ.
Понял, что мой уровень лени не достиг предела, когда увидел, что кто-то выгуливает собаку на поводке с первого этажа через окно.
- Да мне пофиг, что обо мне думают!
- Да никто о тебе не думает.
- Вот это ты обидно сказал...