Веселая пятница: свежие анекдоты на день

Каждый третий житель планеты страдает от той или иной формы психического заболевания. Подумайте о ваших двух лучших друзьях. Если они в порядке, то этот третий, должно быть, вы.

- А что же у вашей собачки ножки такие коротенькие?

- Ну, до земли достают и ладно.

У мужиков всего пять тем для разговоров: женщины, машины, спорт, рыбалка и политика. Но это у трезвых. Пьяные еще квантовую механику обсуждают.

В семье все за меня решает жена, на работе - начальник, в стране - президент. Но есть одно место, где все решаю только я! Это - кроссворд.

Две подруги в переполненном метро:

- Блин, какая толкотня!

- Странно, вчера на дискотеке ты это называла атмосферой.