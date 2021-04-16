Позитив - прежде всего: лучшие анекдоты на вечерок

До сих пор не понимаю, почему спортзалы платят за электричество, если они могут встроить генераторы в тренажеры.

Приглашаем в секцию спортивного ориентирования. Найти нас просто: от станции метро "Площадь Треугольника" по азимуту 136 до поваленного дерева, оттуда 4653 шага на северо-восток, переплыть реку возле водокачки и там у кого-нибудь спросить.

- Дети, что нам дает овечка?

- Шерсть!

- Дети, что нам дает курочка?

- Яйца!

- А что дает тучная корова?

- Домашние задания...

Кошку отучали срать посреди комнаты, тыкая мордой в ее говно. Теперь кошка срет посреди комнаты, тыкается мордой и уходит.

Объявление в садике: "Уважаемые родители, следите за своим поведением! После выходных, за завтраком все дети чокаются!".