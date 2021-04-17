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Суббота, 17.04.2021
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Смех без границ: шуточки на утро для вашей улыбки
06:00 Сегодня Телеграф

- Та-а-а-к, по какому поводу пьянка?

- Покупку обмываем.

- Это хорошо. А что купили-то?

- Три бутылки водки!

Если видите сегодня девушку с цветами - можете смело знакомиться, ведь цветы у нее оттого, что ее поздравили на работе. Значит, у нее есть работа и она может вас содержать.

В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.

- Алло, это такси? А машину можно?

- Да, на какое время, багаж, животные будут?

- Будет один козел...

Другой голос:

- Посмотри на себя, овца!

Позитив - прежде всего: лучшие анекдоты на вечерок

В кабинет к хирургу забегает мужик с вилкой в животе:

- Доктор, помогите! Врач посмотрел на часы и говорит:

- Я работаю до двух, мой рабочий день уже закончен.

- Доктор, ну я же умру, сделайте что-нибудь!

Врач выдергивает вилку из живота и втыкает ее мужику в глаз:

- Идите к окулисту, он работает до четырех.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 267

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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