Смех без границ: шуточки на утро для вашей улыбки

- Та-а-а-к, по какому поводу пьянка?
- Покупку обмываем.
- Это хорошо. А что купили-то?
- Три бутылки водки!
Если видите сегодня девушку с цветами - можете смело знакомиться, ведь цветы у нее оттого, что ее поздравили на работе. Значит, у нее есть работа и она может вас содержать.
В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.
- Алло, это такси? А машину можно?
- Да, на какое время, багаж, животные будут?
- Будет один козел...
Другой голос:
- Посмотри на себя, овца!
В кабинет к хирургу забегает мужик с вилкой в животе:
- Доктор, помогите! Врач посмотрел на часы и говорит:
- Я работаю до двух, мой рабочий день уже закончен.
- Доктор, ну я же умру, сделайте что-нибудь!
Врач выдергивает вилку из живота и втыкает ее мужику в глаз:
- Идите к окулисту, он работает до четырех.