Шутки, которые сделают ваш день незабываемым: подборка анекдотов

- Пятница! Поехали со спокойной душой в бар!

- Сегодня среда.

- Ну тогда поехали с неспокойной душой в бар!

Два часа ночи. Звонок в дверь. Жена открывает дверь и тело мужа падает в коридор.

- Свинья! Опять напился до полусмерти?

- Прости, дорогая, как всегда - денег не хватило.

- Нам придется расстаться. Я не встречаюсь с девушками, у которых есть парень.

- Но у меня нет парня!

- Как это нет? А я?

Приходит парень в институт, грустный такой. Его спрашивают:

- Чего такой грустный?

- Мама заметила, что я пьяный пришел.

- А как она заметила-то?

- А я пришел и упал.

- Ты зачем пьешь?

- Чтобы быть красивым.

- Пьянка тебя делает красивым?

- Конечно! Когда я прихожу домой из бара, жена мне все время говорит: "О! Пришел, красавчик!".