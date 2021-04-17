Шутки, которые сделают ваш день незабываемым: подборка анекдотов

- Пятница! Поехали со спокойной душой в бар!
- Сегодня среда.
- Ну тогда поехали с неспокойной душой в бар!
Два часа ночи. Звонок в дверь. Жена открывает дверь и тело мужа падает в коридор.
- Свинья! Опять напился до полусмерти?
- Прости, дорогая, как всегда - денег не хватило.
- Нам придется расстаться. Я не встречаюсь с девушками, у которых есть парень.
- Но у меня нет парня!
- Как это нет? А я?
Приходит парень в институт, грустный такой. Его спрашивают:
- Чего такой грустный?
- Мама заметила, что я пьяный пришел.
- А как она заметила-то?
- А я пришел и упал.
- Ты зачем пьешь?
- Чтобы быть красивым.
- Пьянка тебя делает красивым?
- Конечно! Когда я прихожу домой из бара, жена мне все время говорит: "О! Пришел, красавчик!".