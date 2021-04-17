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Суббота, 17.04.2021
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Шутки, которые сделают ваш день незабываемым: подборка анекдотов

Шутки, которые сделают ваш день незабываемым: подборка анекдотов
Обновлено 11:26 Сегодня Телеграф

- Пятница! Поехали со спокойной душой в бар!

- Сегодня среда.

- Ну тогда поехали с неспокойной душой в бар!

Два часа ночи. Звонок в дверь. Жена открывает дверь и тело мужа падает в коридор.

- Свинья! Опять напился до полусмерти?

- Прости, дорогая, как всегда - денег не хватило.

- Нам придется расстаться. Я не встречаюсь с девушками, у которых есть парень.

- Но у меня нет парня!

- Как это нет? А я?

Приходит парень в институт, грустный такой. Его спрашивают:

- Чего такой грустный?

- Мама заметила, что я пьяный пришел.

- А как она заметила-то?

- А я пришел и упал.

Смех без границ: шуточки на утро для вашей улыбки

- Ты зачем пьешь?

- Чтобы быть красивым.

- Пьянка тебя делает красивым?

- Конечно! Когда я прихожу домой из бара, жена мне все время говорит: "О! Пришел, красавчик!".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 173

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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