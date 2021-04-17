Удели минутку для шутки: юморные анекдоты на вечер

Что меня больше всего бесит в нынешней пандемии - так это то, что нельзя лизнуть пальцы, чтобы открыть этот гребаный пакет в магазине...

К мудрецу явился молодой человек и спросил, что нужно делать, чтобы стать великим ученым.

- Нужно отказаться от всех удовольствий кроме учения. Ты должен привыкать к голоду, холоду и нищете. И так до сорока лет.

- А потом?

- А потом ты привыкнешь.

Только в хирургическом отделении водитель Петренко понял, почему переднее стекло называется лобовым...

Мама думает что я сатанистка, отец - что наркоманка, брат - что убийца, сестра - что стриптизерша, дед - что я стреляю его сигареты, даже кот думает, что я стреляю его корм. А я всего лишь сделала тату.

Если человек неожиданно прекратил спор в комментах, то не факт, что вы правы. Возможно он просто понял, что вы тупой.