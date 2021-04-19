Сон - для слабаков, грусть - для неудачников: новая порция смешных анекдотов

- Есть чо из телефонов попроще?

- Вот, данный девайс обладает интуитивно понятным интерфейсом.

- Чо?

- Любой дурак разберется.

- Аа...

Профессор психологии объясняет:

- Лучший способ избавить девушку от депрессии - поцелуй.

Один переспрашивает:

- Профессор, а как довести девушку до депрессии?

Застолье. Глава семейства - Вовочке:

- Сынок, подай тете Маше вилочку!

- Зачем?

- Ты что, не слышал о правилах хорошего тона?

- Папа, ты же сам вчера говорил, что она жрет как лошадь?!

Вам приходится видеть микробов на ободке унитаза, а представьте, что приходится видеть им!

- Папа, ты любишь жареные овощи?

- Люблю, сынок, очень люблю.

- Тогда тебе повезло: у нас горит огород.