Сон - для слабаков, грусть - для неудачников: новая порция смешных анекдотов

- Есть чо из телефонов попроще?
- Вот, данный девайс обладает интуитивно понятным интерфейсом.
- Чо?
- Любой дурак разберется.
- Аа...
Профессор психологии объясняет:
- Лучший способ избавить девушку от депрессии - поцелуй.
Один переспрашивает:
- Профессор, а как довести девушку до депрессии?
Застолье. Глава семейства - Вовочке:
- Сынок, подай тете Маше вилочку!
- Зачем?
- Ты что, не слышал о правилах хорошего тона?
- Папа, ты же сам вчера говорил, что она жрет как лошадь?!
Вам приходится видеть микробов на ободке унитаза, а представьте, что приходится видеть им!
- Папа, ты любишь жареные овощи?
- Люблю, сынок, очень люблю.
- Тогда тебе повезло: у нас горит огород.